Какой была советская медицина 0 Принято считать, что медицина была одним из главных неоспоримых достижений Советского Союза: граждане страны получали достаточно качественные медицинские услуги, причем совершенно бесплатно.
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