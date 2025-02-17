В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства

Министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского задержали правоохранительные органы, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин 17 февраля в Telegram-канале пресс-цента областной администрации.
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