Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи Киеву

В Пентагоне раскрыли состав нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.В пакет общей стоимостью порядка 600 миллионов долларов войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и средства для борьбы с беспилотниками.