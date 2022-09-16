Аргументы и Факты

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Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи Киеву

Пентагон рассказал о составе нового пакета военной помощи Киеву

В Пентагоне раскрыли состав нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.В пакет общей стоимостью порядка 600 миллионов долларов войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и средства для борьбы с беспилотниками.

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