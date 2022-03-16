Отрыв «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» сократился до 1 очка

«Ливерпуль» сократил отставание от «Манчестер Сити» до одного очка. Сегодня команда тренера Юргена Клоппа обыграла «Арсенал» на выезде (2:0) в перенесенном матче 27-го тура Премьер-лиги.
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