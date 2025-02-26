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Царьград

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Командиры ВСУ отдали приказ по сбору биоматериала убитых в Курской области

Командиры ВСУ отдали приказ по сбору биоматериала убитых в Курской области

Бойцы "Север" сообщили о радиоперехватах: командиры ВСУ в Курской области поручили ампутировать конечности убитых солдат для ДНК-идентификации.

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