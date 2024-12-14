Прошло исследование: диван грозит выделением токсичных испарений

Предметы домашнего обихода, часто применяемые в мебели, могут выделять химические пары.Недавние исследования выявили, что предметы домашнего обихода, такие как обивка и ткани на мебели, могут выделять химические пары при высоких температурах.
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