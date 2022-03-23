Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в Приморье отработали стрельбу из 120-мм минометов «Сани»

В ходе тренировки военнослужащие отрабатывали нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, а также по организации связи между расчетами.
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