В Полтаве открыли памятник Шекспиру. Шрифт огонь. От руки. В конце сжато, чтобы поместились буквы. Главное, что на месте памятника Пушкину. https://t....

В Полтаве открыли памятник Шекспиру. Шрифт огонь. От руки. В конце сжато, чтобы поместились буквы. Главное, что на месте памятника Пушкину.
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