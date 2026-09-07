So, will Monday be a good day? DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll I'd like to get into the VA or POC during Xetra trading and, once there, take a short position up to 10 by London time.
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