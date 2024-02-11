600 волонтёров помогут жителям Поморья в голосовании за объекты благоустройства

Они будут консультировать северян по вопросам, связанным с выбором общественных территорий для будущего преображенияОни будут консультировать северян по вопросам, связанным с выбором общественных территорий для будущего преображенияИнициатива, напомним, осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда».
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