600 волонтёров помогут жителям Поморья в голосовании за объекты благоустройства

Они будут консультировать северян по вопросам, связанным с выбором общественных территорий для будущего преображенияОни будут консультировать северян по вопросам, связанным с выбором общественных территорий для будущего преображенияИнициатива, напомним, осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда».