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600 волонтёров помогут жителям Поморья в голосовании за объекты благоустройства

Они будут консультировать северян по вопросам, связанным с выбором общественных территорий для будущего преображенияОни будут консультировать северян по вопросам, связанным с выбором общественных территорий для будущего преображенияИнициатива, напомним, осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Жилье и городская среда».

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