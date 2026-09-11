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В России начали работу сети 5G

В России начали работу сети 5G

Сейчас связь нового поколения доступна в крупных мегаполисах, и операторы поэтапно расширяют зону покрытия Минцифры сообщило, что в 16 российских городах начали функционировать сети 5G.

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