В Сириусе дадут старт первому в России ультратриатлону Член паралимпийской сборной России и бронзовый призер Кубка мира по велоспорту Ярослав Святославский преодолеет 845 километров.
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В Сириусе дадут старт первому в России ультратриатлону Член паралимпийской сборной России и бронзовый призер Кубка мира по велоспорту Ярослав Святославский преодолеет 845 километров.