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Царьград

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Журналист Кашеварова: прорвавшиеся в Суджу русские бойцы неделю жили в газопроводе

Журналист Кашеварова: прорвавшиеся в Суджу русские бойцы неделю жили в газопроводе

Более 800 военных и добровольцев застигли врасплох военных Украины.Бойцы Вооружённых сил России, которые проникли в город Суджа Курской области через трубопровод, провели в газовой трубе почти неделю.

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