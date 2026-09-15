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«Чулпан» мәдәни үзәгендә «Халкым» җырына клип тәкъдим иттеләр

«Чулпан» мәдәни үзәгендә «Халкым» җырына клип тәкъдим иттеләр

14 сентябрь көнне Казан шәһәренең «Чулпан» мәдәни үзәгендә композитор Вил Усманов һәм шагыйрь Наил Касыймов иҗат иткән «Халкым» җырына төшерелгән клипны тәкъдим итү концерты узды.

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