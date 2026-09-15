«Чулпан» мәдәни үзәгендә «Халкым» җырына клип тәкъдим иттеләр

14 сентябрь көнне Казан шәһәренең «Чулпан» мәдәни үзәгендә композитор Вил Усманов һәм шагыйрь Наил Касыймов иҗат иткән «Халкым» җырына төшерелгән клипны тәкъдим итү концерты узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым