В Чечне работают над технологией роя дронов для разминирования местности

Коллектив инженеров ГГНТУ ведет разработку перспективной технологии роя дронов, ключевой задачей которой является обнаружение мин, для чего БПЛА оснащаются специальными металлодетекторами, а также «минное» картирование местности.
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