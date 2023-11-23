Эрдоган просит Совбез ООН и МАГАТЭ проверить наличие у Израиля ядерного оружия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна обратится в Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбами проверить наличие у Израиля ядерного оружия, которое, по его мнению, угрожает безопасности региона.
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