Захарова с огоньком: наши выборы пройдут несмотря на все грязные провокации!

Представьте: выборы в самом разгаре, а вокруг — сплошные попытки нагадить. Именно такую картину обрисовала Мария Захарова, говоря о предстоящем голосовании.
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