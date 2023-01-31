Наш потерянный мир

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Al Jazeera: эксперты советуют Вашингтону в ближайшее время не провоцировать Пекин

Al Jazeera: эксперты советуют Вашингтону в ближайшее время не провоцировать Пекин

Согласно новому отчету, активные боевые действия на Украине выявили широкое распространение проблемы военной промышленности США, которая может помешать вооруженным силам США вести затяжную войну против какого либо противника, и особенно Китая.

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