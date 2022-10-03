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NI: речь Путина показала желание Москвы покончить с миропорядком во главе с Западом

NI: речь Путина показала желание Москвы покончить с миропорядком во главе с Западом

Выступление президента Владимира Путина в Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей указывает на стремление Москвы покончить с миропорядком во главе с Западом.

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