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Урок обращения с пистолетом для четвероклассников в Великом Новгороде

Урок обращения с пистолетом для четвероклассников в Великом Новгороде

Урок обращения с пистолетом для четвероклассников в Великом Новгороде Елена ГалицкаяВ гимназии №4 имени Каберова Великого Новгорода прошел необычный урок – урок обращения с пистолетом Макарова для четвероклассников.

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