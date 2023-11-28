Урок обращения с пистолетом для четвероклассников в Великом Новгороде Елена ГалицкаяВ гимназии №4 имени Каберова Великого Новгорода прошел необычный урок – урок обращения с пистолетом Макарова для четвероклассников.
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