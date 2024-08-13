Трамп: Китай может догнать или перегнать США по объемам ядерных арсеналов

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску заявил, что Китай может догнать или даже перегнать Штаты по объемам арсеналов ядерного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии