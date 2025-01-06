06.01.25==История города Мемфис

Мемфис - уникальное археологическое место и достопримечательности Каира. Это была древняя столица Египта, известная в древности как "Инебу-хедж", название, которое греки не могли произнести, поэтому они назвали его по имени одной из пирамид в месте расположения города, пирамида называлась Мн-Нефер, что означает красивый и стабильный.