В Осташковском округе готовятся к морозам

В пятницу, 10 июля, в Администрации Осташковского муниципального округа состоялось заседание комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026-2027, под председательством помощника губернатора Тверской области Александра Ивановича Цветкова.