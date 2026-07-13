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В Осташковском округе готовятся к морозам

В Осташковском округе готовятся к морозам

В пятницу, 10 июля, в Администрации Осташковского муниципального округа состоялось заседание комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026-2027, под председательством помощника губернатора Тверской области Александра Ивановича Цветкова.

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