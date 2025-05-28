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В МИД обвинили Украину в попытках избежать прямого диалога с Россией

В МИД обвинили Украину в попытках избежать прямого диалога с Россией

Мирошник: Украина намерена использовать страны Европы для срыва переговоров с РФ Украина стремится избежать прямого диалога с Россией.

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