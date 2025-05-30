"Югра - это историческая родина узбеков": новые депутатские откровения

alik3456 Джексон

Ваша историческая родина в Магадане , за колючей проволки. Или америка , которую ваш Амир-Ака открыл , ещё до колумба... Сидите в своих кишлаках и не нарывайтесь на пиздюлей... Когда сибиряне психанут , до кишлаков не успеете добежать, будете как евреи с Вечным Жидом скитаться...