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"Югра - это историческая родина узбеков": новые депутатские откровения

"Югра - это историческая родина узбеков": новые депутатские откровения

СМИ "Югра - это историческая родина узбеков": новые депутатские откровения Так получилось, что когда на заседании окружной думы Ханты-Мансийского автономного округа зашла речь о миграционных потоках, депутат Таги-Заде Халид Боюкага оглы внезапно почувствовал себя глубоко ущемленным и не смог сдержаться.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Ваша историческая родина в Магадане , за колючей проволки. Или америка , которую ваш Амир-Ака открыл , ещё до колумба... Сидите в своих кишлаках и не нарывайтесь на пиздюлей... Когда сибиряне психанут , до кишлаков не успеете добежать, будете как евреи с Вечным Жидом скитаться...
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3 час.
alik3456 Джексон
А он уже ничего не видит и вся его партия вирусом единой россии заразились...
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3 час.
СП
Сергей Потемкин
Хотя... а пусть едут. Побережье северного-ледовитого должен кто-то осваивать, а раз там у них родина.. самое то
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2 час.
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