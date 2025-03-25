Ротонда в античном стиле, капремонт библиотеки и верёвочные лестницы: как преображается Старый Крым

Старый Крым, один из древних городов республики, вместе со всем Крымом переживает возрождение. Его обновлённые парки и скверы встречают старокрымских жителей и гостей свежестью зелёных насаждений и ландшафтных решений.
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