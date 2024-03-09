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Добрый Мир

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Погибли сотни тысяч: Русских призвали сказать правду

Погибли сотни тысяч: Русских призвали сказать правду

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА  Сегодня 29K прочитали Запад после интервью Путина Карлсону и послания Федеральному Собранию снова рассуждает о том, что Россия — это тюрьма народов, всех вокруг себя завоевавшая и ограбившая.

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Комментарии
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Валерий Протасов
Да, картина впечатляющая! И с англосаксов всё как с гуся вода.
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