Погибли сотни тысяч: Русских призвали сказать правду

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 29K прочитали Запад после интервью Путина Карлсону и послания Федеральному Собранию снова рассуждает о том, что Россия — это тюрьма народов, всех вокруг себя завоевавшая и ограбившая.
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