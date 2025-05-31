Где в Крыму появятся новые трассы и съезды к Чёрному морю

Все дороги ведут в Крым: до 2030 года в регионе планируют построить десятки новых трасс, съездов и объездных дорог, улучшить подъезды к Чёрному морю и Крымскому мосту, а также развернуть масштабное развитие придорожной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии