Avia.pro - СМИ Вчера в самом центре Кузбасса, в городе Топки, произошло событие, которое вряд ли скоро забудут ни местные жители, ни участники этой бурной драмы.
Суровая кузбасская валькирия наказала вора сковородой, которую тот хотел украсть
Комментарии
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Eduard
Молодец дама!
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22 час.
ТК
Татьяна Козлова
Вай!!!!! Крутенько!
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21 час.
Вадим Кузнецов
По убойности хорошая чугунная сковорода сравнима с колуном. При желании голову можно не только проломить, но и снести. Очень ли смешно, когда один человек проламывает голову другому? Помнится, когда охранники в Пятерочке забили какого-то дедка, обвинив его в краже, народ громко возмущался. А в чем разница, в сковородке?
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20 час.
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