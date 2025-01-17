Суровая кузбасская валькирия наказала вора сковородой, которую тот хотел украсть

Вадим Кузнецов

По убойности хорошая чугунная сковорода сравнима с колуном. При желании голову можно не только проломить, но и снести. Очень ли смешно, когда один человек проламывает голову другому? Помнится, когда охранники в Пятерочке забили какого-то дедка, обвинив его в краже, народ громко возмущался. А в чем разница, в сковородке?