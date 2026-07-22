Суд оставил под стражей похитителя икон из храма в Самаре

Самарский областной суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения для жителя Екатеринбурга. Установлено, что указанный гражданин предпринял попытку хищения церковного имущества из храма «В честь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии», расположенного на улице Чапаевской.
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