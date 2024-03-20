Полиция Майями считает, что причиной смерти мужчины Арины Соболенко стало самоубийство

Американская полиция взялась за расследования дела о гибели прославленного белорусского хоккеиста.Как ранее писал "Царьград Беларусь", новость о смерти белорусского хоккеиста Константина Кольцова в возрасте 42-х лет внезапно появилась 19 марта.
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