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Политнавигатор

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Ещё несколько потерянных территорий в Донбассе и последует коллапс всей обороны ВСУ – Меркурис

Ещё несколько потерянных территорий в Донбассе и последует коллапс всей обороны ВСУ – Меркурис

По мере истощения украинских ресурсов, российская армия будет продвигаться всё быстрей и быстрей. Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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