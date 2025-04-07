На Кубани стали чаще искать новую работу: резкий скачок активности

Эксперты компании сообщают о новых веяниях на рынке труда Краснодарского края. Отмечается, что в январе и феврале этого года соискатели достаточно часто обновляют резюме и мониторят рынок труда, активно рассматривая предложения о работе.
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