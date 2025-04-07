На Кубани стали чаще искать новую работу: резкий скачок активности

СР

Стоянов Раф

На Кубани причина всех недостатков губернатор, он не хозяин позер. Анапа превращается из федерального здравницы в конюшню. При Ткачеве этого не было. Заменить Кондратенко и мэра гор. Анапы надо посильнее. Все в грязи.