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На Кубани стали чаще искать новую работу: резкий скачок активности

На Кубани стали чаще искать новую работу: резкий скачок активности

Эксперты компании сообщают о новых веяниях на рынке труда Краснодарского края. Отмечается, что в январе и феврале этого года соискатели достаточно часто обновляют резюме и мониторят рынок труда, активно рассматривая предложения о работе.

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Комментарии
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СР
Стоянов Раф
На Кубани причина всех недостатков губернатор, он не хозяин  позер. Анапа  превращается из федерального здравницы в конюшню. При  Ткачеве этого не было. Заменить Кондратенко и мэра гор. Анапы надо посильнее. Все в грязи.
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