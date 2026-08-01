Эксперт Пестов - о том, представляют ли ракеты "Фламинго" и FP-9 реальную угрозу

На днях два украинских экстремиста всерьез порассуждали о развале России. Первый - телеведущий Дмитрий Гордон (внесен в РФ в список террористов и экстремистов, признан иноагентом) своей манерой закатывать глаза в потолок и высказываниями в адрес нашей страны и народа, на представителях которого заработал состояние, известен всем.