Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Пестов - о том, представляют ли ракеты "Фламинго" и FP-9 реальную угрозу

Эксперт Пестов - о том, представляют ли ракеты "Фламинго" и FP-9 реальную угрозу

На днях два украинских экстремиста всерьез порассуждали о развале России. Первый - телеведущий Дмитрий Гордон (внесен в РФ в список террористов и экстремистов, признан иноагентом) своей манерой закатывать глаза в потолок и высказываниями в адрес нашей страны и народа, на представителях которого заработал состояние, известен всем.

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