Остывание лунных недр вызвало образование более 10 тыс. разломов Учёные обнаружили более 10 тыс. молодых тектонических разломов на поверхности Луны и оценили, насколько сильно спутник Земли уменьшился в размерах из-за постепенного остывания недр.
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