Движение в районе главного парка Челябинска закроют с утра пятницы

В центре Челябинска на сутки закроют движение автотранспорта. Как сообщили РИА «Новый День» ️в пресс-службе мэрии Челябинска, движение автотранспорта около парка Гагарина будет закрыто в связи с проведением «Атомного выпускного».
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