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"В зону поражения попадут все". Путин поставил ультиматум Западу. Война с НАТО уже идёт

Президент России Владимир Путин поставил ультиматум Западу. По сути, война с НАТО уже идёт. Как будут развиваться события?В интервью спецкору ВГТРК Павлу Зарубину президент России Владимир Путин весьма жёстко и ультимативно высказался о разрешении США и Великобритании для Украины бить западным оружием по территории нашей страны.

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