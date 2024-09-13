"В зону поражения попадут все". Путин поставил ультиматум Западу. Война с НАТО уже идёт

Президент России Владимир Путин поставил ультиматум Западу. По сути, война с НАТО уже идёт. Как будут развиваться события?В интервью спецкору ВГТРК Павлу Зарубину президент России Владимир Путин весьма жёстко и ультимативно высказался о разрешении США и Великобритании для Украины бить западным оружием по территории нашей страны.