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Доктор Мясников предупредил о риске инсульта из-за популярного препарата

Доктор Мясников предупредил о риске инсульта из-за популярного препарата

Доктор Александр Мясников рассказал о смертельно опасности антикоагулянтов, в частности аспирина. В программе «О самом главном» он предупредил, что прием таких препаратов без назначения врача и без необходимости может стать причиной инсульта.

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