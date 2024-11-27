Цыганова засняли в постели с известной актрисой — кадры разлетелись повсюду

Выяснилось, с кем актер оказался в пикантной ситуации. Премьера сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым в главной роли предоставлено Пресс-службой45-летний Евгений Цыганов состоит в браке с Юлией Снигирь, а еще воспитывает восьмерых детей, семь из которых ему родила предыдущая избранница — Ирина Леонова.