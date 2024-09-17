Мигранты не смогут открывать шаурмечки, алкомаркеты и табачки

Фото: burobiz.ru Стало известно о важном решении, принятом Правительством Московской области. С 1 января 2025 года вводятся новые ограничения, которые коснутся деятельности мигрантов на территории региона.
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