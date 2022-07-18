Шторы-кафе: что это и где можно использовать

Разновидностей штор существует великое множество. Пышные и лаконичные, короткие и в пол, с ламбрекенами и бандо, прозрачные и плотные… Есть отдельная интересная разновидность занавесей, которые на Западе называют cafe-curtains, то есть шторы-кафе.