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Шторы-кафе: что это и где можно использовать

Шторы-кафе: что это и где можно использовать

Разновидностей штор существует великое множество. Пышные и лаконичные, короткие и в пол, с ламбрекенами и бандо, прозрачные и плотные… Есть отдельная интересная разновидность занавесей, которые на Западе называют cafe-curtains, то есть шторы-кафе.

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