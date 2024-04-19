Россияне, живущие зарубежом, смогут получить электронную подпись

Министерство иностранных дел (МИД) предложило выдавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей в Армении, Киргизии, Казахстане и Узбекистане, следует из проекта постановления правительства.
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