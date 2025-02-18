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Мухаметшин вручил медали 80-летия Победы трем ветеранам из Мамадышского района

Мухаметшин вручил медали 80-летия Победы трем ветеранам из Мамадышского района

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе рабочей поездки в Мамадышский район вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Валентине Лаптевой, Валерию Классену и Хасану Шарафутдинову.

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