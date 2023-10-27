Временный чемпион мира WBC Адамес про Алимханулы: «Он дерется, как клоун»

«Временный» чемпион мира WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес на своей странице высказался про обладателя поясов по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы: «Жанибек ни с кем не дрался, но владеет двумя титулами, и так будет, пока он не уйдет на пенсию.