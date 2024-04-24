США опоздали с помощью. Инсайдер рассказал, когда начнётся дефицит на Украине

США опоздали с военной помощью Украине, отмечает американское издание The Independent. Кроме того, инсайдеры уверяют, что к концу года на Украине начнётся дефицит: гуманитарная помощь от Запада становится всё скуднее.
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