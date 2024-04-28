Сальдо заявил, что ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении за сутки

Армия Украины потеряла до 45 военнослужащих за сутки на Херсонском направлении. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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