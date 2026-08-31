Семьи осужденных иноагентов смогут получать с замороженных счетов деньги

Члены семей лиц, осужденных релокантов или иноагентов получат возможность получать выплаты со счетов, средства на которых были заморожены, в размере, не превышающем один МРОТ.
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