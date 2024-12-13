Стало известно, какие платные дороги появятся в России к 2030 году

Общий объем инвестиций на строительство «Автодором» новых федеральных платных трасс в России в рамках утвержденного Правительством РФ плана до 2030 года составит 1,052 трлн рублей с учетом дополнительно выделенных средств.
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