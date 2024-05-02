Депутат Мособлдумы Рожнов заявил, что подготовка контрактников ведется системно

И целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к военным специальностям Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов в разговоре с РИАМО заявил, что подготовка контрактников ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к военным специальностям.