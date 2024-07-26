"Удобная позиция Румынии по вопросам Второй Мировой войны" Начинали Войну против СССР, а закончили в антигитлеровской коалиции!

Вчера 254 прочитали Представьте себе: страна, которая вступила в войну на стороне нацистской Германии и активно сражалась с Советским Союзом, позже принимает решение перейти на другую сторону и начать сражаться против своих бывших союзников.
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